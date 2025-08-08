鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為7.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.79元，其中最高估值0.84元，最低估值0.71元，預估目標價為7.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.84(0.84)
|0.91
|0.99
|最低值
|0.71(0.7)
|0.75
|0.81
|平均值
|0.78(0.78)
|0.85
|0.91
|中位數
|0.79(0.78)
|0.85
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|336.42億
|359.63億
|384.78億
|最低值
|323.97億
|345.31億
|364.72億
|平均值
|329.38億
|351.09億
|375.59億
|中位數
|329.03億
|349.75億
|372.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.34
|0.46
|0.53
|0.62
|0.71
|營業收入
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
|629.25億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
