鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.79元，預估目標價為7.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.79元，其中最高估值0.84元，最低估值0.71元，預估目標價為7.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.84(0.84)0.910.99
最低值0.71(0.7)0.750.81
平均值0.78(0.78)0.850.91
中位數0.79(0.78)0.850.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值336.42億359.63億384.78億
最低值323.97億345.31億364.72億
平均值329.38億351.09億375.59億
中位數329.03億349.75億372.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.340.460.530.620.71
營業收入372.48億349.64億506.11億690.23億629.25億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

