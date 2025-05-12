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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.75元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.76元，其中最高估值0.83元，最低估值0.7元，預估目標價為6.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.83(0.83)0.90.98
最低值0.7(0.7)0.750.82
平均值0.76(0.75)0.810.88
中位數0.76(0.74)0.810.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值322.49億347.03億370.74億
最低值299.91億320.74億347.79億
平均值311.38億332.91億360.42億
中位數311.49億328.70億362.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.340.460.530.620.71
營業收入372.48億349.64億506.11億690.23億629.25億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITUB

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