鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.75元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.76元，其中最高估值0.83元，最低估值0.7元，預估目標價為6.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|0.9
|0.98
|最低值
|0.7(0.7)
|0.75
|0.82
|平均值
|0.76(0.75)
|0.81
|0.88
|中位數
|0.76(0.74)
|0.81
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|322.49億
|347.03億
|370.74億
|最低值
|299.91億
|320.74億
|347.79億
|平均值
|311.38億
|332.91億
|360.42億
|中位數
|311.49億
|328.70億
|362.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.34
|0.46
|0.53
|0.62
|0.71
|營業收入
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
|629.25億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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