鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.35元，其中最高估值0.36元，最低估值-0.78元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.36(-0.24)
|0.65
|1.85
|0.1
|最低值
|-0.78(-0.78)
|-0.82
|-0.82
|-0.17
|平均值
|-0.35(-0.41)
|-0.12
|0.03
|-0.04
|中位數
|-0.35(-0.36)
|-0.14
|-0.06
|-0.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|392.84億
|404.41億
|411.86億
|424.91億
|最低值
|373.14億
|365.93億
|365.85億
|369.69億
|平均值
|379.80億
|382.22億
|388.62億
|397.39億
|中位數
|379.04億
|381.65億
|390.48億
|397.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|營業收入
|106.40億
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇