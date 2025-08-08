鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為14.00元

search icon



Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-0.35元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.35元，其中最高估值0.36元，最低估值-0.78元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.36(-0.24)0.651.850.1
最低值-0.78(-0.78)-0.82-0.82-0.17
平均值-0.35(-0.41)-0.120.03-0.04
中位數-0.35(-0.36)-0.14-0.06-0.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值392.84億404.41億411.86億424.91億
最低值373.14億365.93億365.85億369.69億
平均值379.80億382.22億388.62億397.39億
中位數379.04億381.65億390.48億397.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.141.80-3.82-1.28-4.62
營業收入106.40億121.86億338.17億413.25億392.97億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSWBD

