鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.33元，預估目標價為155.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.33元，其中最高估值9.86元，最低估值7.55元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.86(9.86)
|14.08
|15.71
|16.95
|最低值
|7.55(7.09)
|8.08
|9.9
|16.95
|平均值
|8.41(8.31)
|10.99
|12.74
|16.95
|中位數
|8.33(8.17)
|11.28
|13.14
|16.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|338.96億
|356.42億
|379.91億
|406.12億
|最低值
|320.67億
|324.06億
|324.97億
|406.12億
|平均值
|328.14億
|339.58億
|360.86億
|406.12億
|中位數
|327.86億
|339.52億
|366.13億
|406.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
