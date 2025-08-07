鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.33元，預估目標價為155.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元上修至8.33元，其中最高估值9.86元，最低估值7.55元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.86(9.86)14.0815.7116.95
最低值7.55(7.09)8.089.916.95
平均值8.41(8.31)10.9912.7416.95
中位數8.33(8.17)11.2813.1416.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值338.96億356.42億379.91億406.12億
最低值320.67億324.06億324.97億406.12億
平均值328.14億339.58億360.86億406.12億
中位數327.86億339.52億366.13億406.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNUE

