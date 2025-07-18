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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.99元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.27元下修至7.99元，其中最高估值9.86元，最低估值7.09元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.86(9.86)14.0815.7117.04
最低值7.09(7.09)8.369.917.04
平均值8.21(8.24)10.7112.6717.04
中位數7.99(8.27)10.7412.8117.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值338.96億355.24億382.44億405.50億
最低值310.10億323.28億324.97億405.50億
平均值326.54億338.34億361.00億405.50億
中位數325.84億339.52億358.38億405.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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