鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.11元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.99元上修至8.11元，其中最高估值9.86元，最低估值7.09元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.86(9.86)
|14.08
|15.71
|最低值
|7.09(7.09)
|8.36
|9.9
|平均值
|8.22(8.21)
|10.65
|12.48
|中位數
|8.11(7.99)
|10.64
|12.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|338.96億
|352.73億
|382.44億
|最低值
|310.10億
|323.28億
|324.97億
|平均值
|326.61億
|336.65億
|357.89億
|中位數
|325.96億
|338.95億
|358.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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