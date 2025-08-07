鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司HUBS-US的目標價調降至700元，幅度約4.11%

search icon



根據FactSet最新調查，共31位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)提出目標價估值：中位數由730元下修至700元，調降幅度4.11%。其中最高估值910元，最低估值593元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予HubSpot公司評價：積極樂觀34位、保持中立4位、保守悲觀0位。

HubSpot公司今(7日)收盤價為492.62元。近5日股價下跌4.11%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股HUBS市場預估目標價

HubSpot公司492.62+0.09%

