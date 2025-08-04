鉅亨速報 - Factset 最新調查：掛毯TPR-US的目標價調升至108.5元，幅度約5.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對掛毯(TPR-US)提出目標價估值：中位數由102.5元上修至108.5元，調升幅度5.85%。其中最高估值145元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予掛毯評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀1位。
掛毯今(4日)收盤價為106.32元。近5日股價下跌5.85%，標普指數下跌2.36%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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