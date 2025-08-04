鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.1元，其中最高估值4.2元，最低估值2.21元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.2(4.2)
|6.22
|7.38
|最低值
|2.21(2.74)
|3.6
|3.85
|平均值
|3.12(3.34)
|4.94
|6.26
|中位數
|3.1(3.25)
|5
|6.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|321.13億
|343.97億
|348.22億
|最低值
|282.35億
|250.81億
|253.39億
|平均值
|302.72億
|308.14億
|312.98億
|中位數
|304.66億
|309.12億
|315.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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