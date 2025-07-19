鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為64.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.25元，其中最高估值4.5元，最低估值2.74元，預估目標價為64.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.5(4.5)
|6.4
|11
|最低值
|2.74(2.74)
|4.37
|5.79
|平均值
|3.43(3.44)
|5.32
|7.28
|中位數
|3.25(3.3)
|5.21
|7.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|321.13億
|340.36億
|354.79億
|最低值
|281.55億
|275.06億
|245.35億
|平均值
|304.14億
|311.10億
|318.72億
|中位數
|306.79億
|309.12億
|325.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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