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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為64.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.25元，其中最高估值4.5元，最低估值2.74元，預估目標價為64.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.5(4.5)6.411
最低值2.74(2.74)4.375.79
平均值3.43(3.44)5.327.28
中位數3.25(3.3)5.217.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值321.13億340.36億354.79億
最低值281.55億275.06億245.35億
平均值304.14億311.10億318.72億
中位數306.79億309.12億325.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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