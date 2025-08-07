search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際(CRL-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為167.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.64元上修至10.09元，其中最高估值10.46元，最低估值9.3元，預估目標價為167.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.46(10.09)11.2812.3912.86
最低值9.3(9.3)9.610.2512.15
平均值9.96(9.65)10.5611.512.48
中位數10.09(9.64)10.5311.6312.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.31億41.49億45.61億45.92億
最低值38.47億37.85億38.76億42.71億
平均值39.40億40.30億42.44億44.64億
中位數39.57億40.65億42.94億45.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.207.609.489.220.20
營業收入29.24億35.40億39.76億41.29億40.50億

詳細資訊請看美股內頁：
查爾斯河實驗室國際(CRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

