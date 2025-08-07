鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際(CRL-US)EPS預估上修至10.09元，預估目標價為167.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.64元上修至10.09元，其中最高估值10.46元，最低估值9.3元，預估目標價為167.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.46(10.09)
|11.28
|12.39
|12.86
|最低值
|9.3(9.3)
|9.6
|10.25
|12.15
|平均值
|9.96(9.65)
|10.56
|11.5
|12.48
|中位數
|10.09(9.64)
|10.53
|11.63
|12.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.31億
|41.49億
|45.61億
|45.92億
|最低值
|38.47億
|37.85億
|38.76億
|42.71億
|平均值
|39.40億
|40.30億
|42.44億
|44.64億
|中位數
|39.57億
|40.65億
|42.94億
|45.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.20
|7.60
|9.48
|9.22
|0.20
|營業收入
|29.24億
|35.40億
|39.76億
|41.29億
|40.50億
詳細資訊請看美股內頁：
查爾斯河實驗室國際(CRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至167.5元，幅度約3.72%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至161.5元，幅度約3.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至161.5元，幅度約4.19%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%
下一篇