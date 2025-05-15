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鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至155元，調升幅度3.33%。其中最高估值188元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀5位、保持中立14位、保守悲觀1位。

查爾斯河實驗室國際今(15日)收盤價為139.97元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲4.99%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRL市場預估目標價

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