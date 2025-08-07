鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至167.5元，幅度約3.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由161.5元上修至167.5元，調升幅度3.72%。其中最高估值200元，最低估值108元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀1位。
查爾斯河實驗室國際今(7日)收盤價為150.33元。近5日股價下跌3.72%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
