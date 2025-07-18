鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調升至161.5元，幅度約4.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由155元上修至161.5元，調升幅度4.19%。其中最高估值200元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀1位。
查爾斯河實驗室國際今(18日)收盤價為157.435元。近5日股價下跌4.19%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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