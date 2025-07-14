鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至25.51元，幅度約19.25%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)提出目標價估值：中位數由21.39元上修至25.51元，調升幅度19.25%。其中最高估值37.99元，最低估值13.25元。
綜合評級 - 共有41位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀36位、保持中立4位、保守悲觀1位。
小鵬汽車今(14日)收盤價為17.4元。近5日股價下跌19.25%，標普指數下跌0.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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