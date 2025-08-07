鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航(TRMB-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為90.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對天寶導航(TRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元上修至2.98元，其中最高估值3.01元，最低估值2.87元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.01(2.94)
|3.47
|3.96
|4.36
|最低值
|2.87(2.87)
|3.25
|3.68
|4.36
|平均值
|2.95(2.89)
|3.32
|3.81
|4.36
|中位數
|2.98(2.89)
|3.3
|3.79
|4.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.31億
|38.00億
|41.66億
|46.01億
|最低值
|34.20億
|36.44億
|39.44億
|46.01億
|平均值
|34.83億
|37.23億
|40.61億
|46.01億
|中位數
|35.20億
|37.27億
|40.72億
|46.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.55
|1.94
|1.80
|1.25
|6.09
|營業收入
|31.48億
|36.59億
|36.76億
|37.99億
|36.83億
詳細資訊請看美股內頁：
天寶導航(TRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
