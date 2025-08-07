鉅亨速報 - Factset 最新調查：天寶導航(TRMB-US)EPS預估上修至2.98元，預估目標價為90.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對天寶導航(TRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元上修至2.98元，其中最高估值3.01元，最低估值2.87元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.01(2.94)3.473.964.36
最低值2.87(2.87)3.253.684.36
平均值2.95(2.89)3.323.814.36
中位數2.98(2.89)3.33.794.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.31億38.00億41.66億46.01億
最低值34.20億36.44億39.44億46.01億
平均值34.83億37.23億40.61億46.01億
中位數35.20億37.27億40.72億46.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.551.941.801.256.09
營業收入31.48億36.59億36.76億37.99億36.83億

詳細資訊請看美股內頁：
天寶導航(TRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSTRMB

