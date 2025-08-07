鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至9.5元，預估目標價為700.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.34元上修至9.5元，其中最高估值10.95元，最低估值9.29元，預估目標價為700.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.95(10.95)
|14.48
|18.2
|23.58
|最低值
|9.29(9.29)
|10.36
|13.07
|16.15
|平均值
|9.5(9.42)
|11.42
|14.29
|18.64
|中位數
|9.5(9.34)
|11.34
|14.33
|16.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.25億
|36.73億
|43.92億
|53.58億
|最低值
|30.25億
|34.30億
|40.87億
|47.67億
|平均值
|30.70億
|35.69億
|41.78億
|49.90億
|中位數
|30.84億
|35.78億
|41.62億
|48.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.90
|-1.66
|-2.35
|-3.53
|0.09
|營業收入
|8.83億
|13.01億
|17.31億
|21.70億
|26.28億
詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
