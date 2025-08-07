search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至9.5元，預估目標價為700.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.34元上修至9.5元，其中最高估值10.95元，最低估值9.29元，預估目標價為700.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.95(10.95)14.4818.223.58
最低值9.29(9.29)10.3613.0716.15
平均值9.5(9.42)11.4214.2918.64
中位數9.5(9.34)11.3414.3316.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.25億36.73億43.92億53.58億
最低值30.25億34.30億40.87億47.67億
平均值30.70億35.69億41.78億49.90億
中位數30.84億35.78億41.62億48.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.90-1.66-2.35-3.530.09
營業收入8.83億13.01億17.31億21.70億26.28億

詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUBS

相關行情

台股首頁我要存股
HubSpot公司492.62+0.09%

延伸閱讀



Empty