鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊頓公司ETN-US的目標價調升至407.5元，幅度約3.82%

鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對伊頓公司(ETN-US)提出目標價估值：中位數由392.5元上修至407.5元，調升幅度3.82%。其中最高估值440元，最低估值267.5元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予伊頓公司評價：積極樂觀18位、保持中立9位、保守悲觀2位。
伊頓公司今(7日)收盤價為358.4元。近5日股價下跌3.82%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
