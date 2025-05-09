鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至9.32元，預估目標價為740.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.16元上修至9.32元，其中最高估值10.95元，最低估值8.94元，預估目標價為740.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.95(10.95)
|14.48
|18.2
|23.58
|最低值
|8.94(8.94)
|10.12
|12.84
|15.23
|平均值
|9.33(9.25)
|11.32
|14.39
|18.79
|中位數
|9.32(9.16)
|11.26
|14.11
|17.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.91億
|36.31億
|43.92億
|53.58億
|最低值
|29.19億
|33.69億
|39.78億
|47.48億
|平均值
|30.20億
|35.05億
|41.36億
|49.75億
|中位數
|30.39億
|34.96億
|41.27億
|48.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.90
|-1.66
|-2.35
|-3.53
|0.09
|營業收入
|8.83億
|13.01億
|17.31億
|21.70億
|26.28億
詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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