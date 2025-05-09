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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至9.32元，預估目標價為740.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.16元上修至9.32元，其中最高估值10.95元，最低估值8.94元，預估目標價為740.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.95(10.95)14.4818.223.58
最低值8.94(8.94)10.1212.8415.23
平均值9.33(9.25)11.3214.3918.79
中位數9.32(9.16)11.2614.1117.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.91億36.31億43.92億53.58億
最低值29.19億33.69億39.78億47.48億
平均值30.20億35.05億41.36億49.75億
中位數30.39億34.96億41.27億48.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.90-1.66-2.35-3.530.09
營業收入8.83億13.01億17.31億21.70億26.28億

詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHUBS

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