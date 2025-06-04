鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.51元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.5元下修至-0.51元，其中最高估值0.65元，最低估值-2.39元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|1.02
|1.63
|1.49
|最低值
|-2.39(-2.39)
|-0.65
|-0.07
|0.68
|平均值
|-0.46(-0.43)
|0.37
|0.97
|1.19
|中位數
|-0.51(-0.5)
|0.36
|0.91
|1.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.12億
|35.98億
|41.25億
|43.66億
|最低值
|30.89億
|34.09億
|36.60億
|39.33億
|平均值
|30.99億
|34.93億
|39.11億
|41.91億
|中位數
|30.98億
|34.91億
|39.05億
|42.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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