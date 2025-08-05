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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯WAT-US的目標價調降至342元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對沃特斯(WAT-US)提出目標價估值：中位數由360元下修至342元，調降幅度5%。其中最高估值465元，最低估值300元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予沃特斯評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀1位。

沃特斯今(5日)收盤價為285.59元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.94%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WAT市場預估目標價

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