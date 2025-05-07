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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃特斯WAT-US的目標價調降至377.5元，幅度約3.82%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對沃特斯(WAT-US)提出目標價估值：中位數由392.5元下修至377.5元，調降幅度3.82%。其中最高估值460元，最低估值350元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予沃特斯評價：積極樂觀8位、保持中立16位、保守悲觀0位。

沃特斯今(7日)收盤價為342.29元。近5日股價下跌3.82%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WAT市場預估目標價

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