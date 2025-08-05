鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 21:00

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上周，對美國經濟放緩幅度超過最初預期的擔憂成為焦點，主要股指遭遇了夏季以來最嚴重的單日跌幅。但這一恐慌並未持續太久，周一 (4 日) 標普 500 指數強彈 1.5%，透露出華爾街對美股的強烈信心。

華爾街策略師信心十足：AI浪潮與超預期企業盈餘力挺美股(圖:shutterstock)

支撐這份信心的關鍵因素包括：

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• 超預期的企業盈餘增長：根據 FactSet 數據，標準普爾 500 指數的年度盈餘增長率預計將達到 10.3%，遠高於進入報告期時預期的 5%。

• 巨額的人工智慧 (AI) 投資熱潮：大型科技巨頭已表示，他們計畫在 2026 年進一步投入高達 3640 億美元於 AI 相關投資。

正因這些因素存在，由 Mike Wilson 領導的摩根士丹利的股票策略團隊，明確表示他們是「逢低買入者」，並且對未來 12 個月的市場前景持看漲態度。

Wilson 指出：「儘管短期內存在風險，但我們對未來 12 個月的看漲觀點正逐漸增強信心，這得益於更好的盈餘 / 現金流增長。」

他進一步解釋，推動因素包括正向的經營槓桿、AI 的普及、美元走軟、稅收優惠，以及許多市場板塊被壓抑的需求。

貝萊德投資研究所的 Jean Boivin 也在其每周市場評論中提到，目前存在一場關稅帶來的經濟拖累與 AI 驅動的美國企業韌性之間的「拉鋸戰」。然而，他們選擇從後者中獲取市場信號。

Boivin 的團隊認為：「關於誰將支付關稅的問題依然存在，初步跡象顯示是消費者和企業混合承擔。我們認為，美國企業的實力可以緩衝衝擊，並繼續增持 AI 主題和美國股票。」

美國銀行證券美國股票與量化策略主管 Savita Subramanian，於總結逾三分之二標普 500 公司本季財報後，在報告中明確指出，這場「AI 軍備競賽活生生地存在著」。Subramanian 認為，AI 增長持續上行並不僅關乎科技股。她預計這將為股市反彈的擴大提供助力，並進一步支持美國經濟增長。