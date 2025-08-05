鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-05 10:10

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儘管美國科技巨頭輝達 (NVDA-US) 的 H20 晶片有望重新進入中國市場，但專家指出，在中國國內 AI 晶片製造商快速崛起、且美中之間的出口管制尚未解除的情況下，H20 晶片的市場反應恐難以重現先前的熱度。

輝達晶片重返中國市場難救市？分析師：或無法重拾壟斷優勢。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，市場分析師提醒，H20 晶片回歸中國市場並不代表輝達能夠重拾過往的壟斷地位。

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根據國際投資機構 Bernstein 最新報告，預計到 2025 年，輝達在中國的 AI 晶片市佔率將從 2024 年的 66% 下滑至 54%。分析認為，除了供應延誤外，中國國產晶片業者的成長亦是關鍵因素。

Bernstein 指出，美國政府對 AI 晶片的出口限制，意外為中國國產晶片企業創造成長契機，減少了與輝達等全球領先技術的正面對決。

報告提及，華為、寒武紀 (688256-CN) 與海光 (2038-TW) 等中國國產晶片製造商的重要性正逐步提升，預計中國自製 AI 晶片市場的國產化率，將從 2023 年的 17%，快速增長至 2027 年的 55%。

儘管市場前景轉趨保守，Futurum Group 執行長 Daniel Newman 認為，輝達在中國仍有反彈空間。不過他也指出，在 H20 晶片受限期間，部分中國客戶已轉向國產 AI 晶片品牌，可能對輝達造成長期衝擊。

值得注意的是，Bernstein 的預測是基於美國對晶片出口的限制大致維持現狀。若此情況持續，中國晶片業者將持續深化技術研發與產品推進，有可能進一步降低對美國「過時」產品的需求。

今年 4 月，受美國出口管制政策影響，輝達暫停對中國出口 H20 晶片。然而，上月川普政府釋出利多，允許該公司重新銷售 H20 晶片至中國，並同步推出符合新規的「中國專用版」。