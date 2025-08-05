〈美股盤後〉逢低買盤回籠 Fed降息押注升溫 標普創5月以來最佳漲幅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-05 05:50

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在投資人重啟逢低承接操作、押注聯準會可能即將降息的氣氛下，市場風險偏好回升，加上多家企業財報表現穩健，美股主指週一 (4 日) 全面反彈。

逢低買盤回籠 Fed降息押注升溫 標普創5月以來最佳漲幅 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊勁揚超 585 點，一舉抹去上週五頹勢。標普 500 指數收紅 1.47%，結束連續四日跌勢，並創下自 5 月以來最佳單日表現。那斯達克指數勁升 1.95%。

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美國總統川普上週五認為非農就業數據「被操縱」，震怒開除勞工統計局 (BLS) 局長，他表示將於數日內提名新任局長。

同時，川普與聯準會 (Fed) 及其主席鮑爾 (Jerome Powell) 之間的緊張關係仍受關注。儘管聯準會上週連續第五次維持利率不變，交易員仍下調對政策緊縮的預期，而就業報告疲弱後，市場對 9 月降息的押注已接近 90%。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一研判，鑑於越來越多的證據表明美國就業市場正在走軟，且沒有出現持續的關稅驅動通膨的跡象，降息時機已經臨近。

投資人也密切關注川普關稅政策的後續影響，美國自 8 月 7 日起對貿易夥伴實施的新關稅稅率，稅率範圍從 10% 至 41% 不等，引發市場對成本上升與通膨壓力的疑慮。

川普週一更表示，將「大幅提高」對印度的關稅，以施壓其停止購買俄羅斯原油，川普抨擊印度不在乎俄國戰爭機器在烏克蘭殺害了多少人。

財報季持續進行，逾 100 家標普 500 成分股企業將陸續公布最新業績，市場焦點聚焦於 Palantir (PLTR-US)、禮來 (LLY-US) 與迪士尼 (DIS-US) 等大型企業表現

美股週一 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 585.06 點，或 1.34%，收 44,173.64 點。

那斯達克指數上漲 403.45 點，或 1.95%，收 21,053.58 點。

S&P 500 指數上漲 91.93 點，或 1.47%，收 6,329.94 點。

費城半導體指數上漲 96.80 點，或 1.75%，收 5,624.41 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 286.72 點，或 1.93%，收 15,105.37 點。

標普 11 大板塊普遍收高，通訊服務與科技類股領漲，分別上漲 2.59% 與 2.15%，能源板塊逆勢收低。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 上漲 3.51%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.48%；Alphabet (GOOG-US) 大漲 3.05%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.44%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.30%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.18%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 強升 2.19% 至每股 309.26 美元。特斯拉向執行長馬斯克授予 9600 萬股新股，市值約 290 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.48% 至每股 203.35 美元。彭博新聞記者 Mark Gurman 報導指稱，蘋果近期已經調整其 AI 策略，成立代號「Answers, Knowledge and Information」的新團隊，目標是開發能與 ChatGPT 抗衡的自家聊天機器人，同時提升內建搜尋體驗，讓 Siri、Spotlight 和 Safari 等服務變得更智慧、更實用。

股神巴菲特所領導的波克夏・海瑟威 (BRK.B-US) 下滑 2.90% 至每股 459.11 美元。波克夏上季營業利益下滑近 4%，主因來自保險承保業務收入減少。另一方面，該公司也對所持有的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 股票進行減記，金額達 38 億美元。

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「今天的走勢屬於典型的技術性反彈，股市在下跌後往往出現短線回升。但市場仍可能在接下來調整部分漲幅，以消化前段的漲勢。」

E*Trade 交易主管 Chris Larkin 表示，由於本週缺乏重大經濟數據，市場焦點將轉向企業財報表現，以及關稅與貿易政策的最新動態。當前市場面臨的關鍵問題在於，經濟疲軟究竟會被解讀為利空因素，還是成為聯準會提前啟動降息的催化劑。

Nationwide 策略師 Mark Hackett 指出，本週市場走勢可望成為多空角力的分水嶺，傳統機構因季節性因素傾向保守，而散戶則積極逢低進場，雙方力量的消長將顯示誰才是真正牽動盤勢的主導者。

盈透證券首席經濟學家 Jose Torres 則表示，本週公布的經濟數據將為後續市場方向提供更多線索；但就目前情況來看，股市已率先作出反應，顯示投資人普遍對企業獲利動能持樂觀態度。