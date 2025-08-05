前Google X高管：AI將消滅中產階級 只剩0.1%金字塔和底層民眾兩類人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-05 07:00

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根據《商業內幕》周一（4 日）報導，前 Google X 商務長 (CBO)Mo Gawdat 警告，AI 將在未來十年取代大多數知識工作者，包括軟體工程師、CEO 甚至播客主持人。他預測 2027 年將出現「短期黑暗時代」，但也認為 AI 最終可能創造更美好的世界。

專家預測AI將消滅中產階級，未來社會只剩金字塔頂端0.1%和底層民眾。(圖:Shutterstock)

Gawdat 在周一「Diary of a CEO」播客節目中預測，大多數知識工作者將在未來十年被取代，許多人仍低估這場轉型的速度。

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他以自己的新創公司 Emma.love 為例，該公司專門開發情感和關係導向的 AI，僅由三人經營。「這家新創公司在過去需要 350 名開發者，」他說。

AI 議題比氣候變遷更急迫

即使是菁英專業人士也不應感到安全。「通用人工智慧 (AGI) 將在所有事情上都比人類更優秀——包括擔任 CEO，」他說。「他們唯一沒想到的是，AI 也會取代他們。」

曾在 Google 技術研發部門 Google X(2015 年後改名為 X，負責前瞻性的登月計畫類專案) 工作的 Gawdat 形容現在是短暫的過渡期，人類仍能與 AI 協作，但這很快將被「機器掌控」取代，AI 系統將承擔從助理到建築師的完整角色。

這位前 Google X 高管表示自己並非反對 AI，他正積極建構反映愛與連結等人類價值的倫理系統。但他警告，部署 AI 的人們和機構追求的是利潤和虛榮心，而非倫理道德。

「除非你是金字塔頂端的 0.1%，否則你就是底層民眾，」Gawdat 說。「中產階級將不復存在。」

他預測從 2027 年左右開始的「短期黑暗時代」，將由大規模失業、社會動盪和無法適應的經濟結構推動。

不過他也認為，一個充滿自由、創造力和人際連結的美好未來是可能的。「我們從來不是為了每天早上醒來就用 20 小時工作而生，」他說：「（現在）我們把人生目的定義為工作，但這是資本主義的謊言。」

「但真相是，這可能是有史以來最美好的世界，」他說。「一個充滿歡聲笑語的社會，免費醫療、沒有工作、與摯愛的人共度更多時光。一個人人平等的世界。」

Gawdat 在 2023 年同一播客節目中更進一步警告，AI 已「超越緊急狀態」，是「比氣候變遷還重要」的當務之急。他當時呼籲政府對 AI 驅動企業課徵 98% 稅收，以減緩產業需求並資助失業者所需的支援系統。

科技巨頭反駁 AI 末日預言

並非所有人都認同 Gawdat 的悲觀預測。微軟 (MSFT-US) 研究人員 7 月發布研究發現，AI 聊天機器人更適合協助研究、寫作和溝通任務，而非取代整個工作。

專家意見分歧。被稱為「AI 教父」的 Geoffrey Hinton 呼應 Gawdat 的擔憂，警告 AI 將「取代所有從事平凡智力工作的人」。Anthropic 執行長 Dario Amodei 預測，半數入門級白領工作可能在五年內消失。

但輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳並不認同。他認為 AI 將重塑工作方式而非消除工作，稱 AI 提示是「高度認知技能」，並形容 AI 為「最偉大的技術平等器」。