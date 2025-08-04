鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 11:05

‌



美國剛公布的 7 月非農就業數據大幅下修，引發市場對經濟前景的廣泛擔憂，國際信評機構穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 最新警告，多項經濟指標顯示美國經濟恐正站在衰退邊緣。

美非農就業數據大修正！穆迪首席經濟學家：已站在衰退懸崖邊緣 Fed很難出手相救​​（圖：Shutterstock）

根據美國勞工部上周五 (1 日) 公布的數據，美國 7 月非農新增就業人數僅 7.3 萬，遠低於市場預期的 11 萬，5 月和 6 月數據也大幅下修，累計減少達 25.6 萬人，引發華爾街對經濟動能減弱的警覺。此外，該部還將 5 月的非農數據從 14.4 萬人下調至 1.9 萬; 6 月非農從 14.7 萬人修正至 1.4 萬人。

‌



摩根大通指出，勞動力需求如此顯著下滑，已是經濟衰退的預警信號，企業通常在預期經濟放緩為暫時現象時維持招聘，但一旦判斷放緩持續，便會開始裁員。

美國自 4 月開始對多國開始徵收關稅，但令人意外的是，美國經濟在過去幾個月內表現出驚人的韌性，但現在又變得黯淡。

Zandi 進一步分析指出，目前美國勞動市場正走弱，消費者支出持平，建築業與製造業也萎縮，整體經濟活力下降。儘管美國失業率仍低，但主因勞動參與率下滑、外國出生勞動力減少及招聘凍結，尤其是針對應屆畢業生的職位減少，加上工時縮短，都顯示就業壓力加劇。

與此同時，其他的經濟數據可能也在反映問題。雖然美國今年第二季 GDP 成長動能強於預期，但一項剔除外貿影響僅關注美國內需的指標顯示經濟正在走緩。

美國個人消費支出報告也顯示，6 月核心通膨率加速至 2.8%，進一步高於聯準會 2% 的目標，且 6 月消費支出增幅低於預期，6 月建築支出繼續下滑，其中單戶住宅建設大幅下滑。

此外，美國供應管理協會 (ISM)7 月製造業活動指數也出現下滑，顯示該行業收縮速度加快。

儘管美國總統川普聲稱就業數據受到操控，但在華爾街和經濟學界看來，這一大幅調整的數據是某種信號。