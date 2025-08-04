白宮也難為川普解雇勞工統計局長辯護？哈塞特：數據修正是確鑿證據

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-04 07:30

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週日（3 日），白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）公開為美國總統川普解僱美國勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）一事進行辯護。然而，外媒指出，他並未提供具體證據。

哈塞特：數據修正是確鑿證據。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，哈塞特多次強調，週五（1 日）發布的就業數據修正是川普決定解雇麥肯塔弗的主要原因，但他並未提出證據證明最新就業報告就像川普說的一樣，存在「被操縱」的情況。

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哈塞特只說：「這些修正的數據本身就是確鑿的證據」，並補充指出「數據中出現了一連串模式，可能引起懷疑。」

他強調，這些修正是一個「具有歷史意義的異常值」，並稱它們引發了人們對數據的更廣泛的質疑。

此外，哈塞特否認了川普因就業數據不理想而「遷怒公佈者」的說法，指出川普「希望自己的人在勞工統計局」，暗示川普任命的新局長將使數據「更加透明且可靠」。

哈塞特進一步說明：「如果未來有重大變動與修訂，比如我們預計 9 月的就業數據可能仍會有大幅修正，我們希望了解原因，並期待有人給出解釋。」

哈塞特強調：「我們需要勞工統計局的新視角，一位能真正解決這些問題的人。」但他沒有透露白宮是否在解僱麥肯塔弗前，要求她說明數據修訂的原因。

此前，川普指控麥肯塔弗「捏造」就業數據，但未提供明確證據支持此說法。