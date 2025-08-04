白宮也難為川普解雇勞工統計局長辯護？哈塞特：數據修正是確鑿證據
鉅亨網編譯莊閔棻
週日（3 日），白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）公開為美國總統川普解僱美國勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）一事進行辯護。然而，外媒指出，他並未提供具體證據。
根據《CNBC》報導，哈塞特多次強調，週五（1 日）發布的就業數據修正是川普決定解雇麥肯塔弗的主要原因，但他並未提出證據證明最新就業報告就像川普說的一樣，存在「被操縱」的情況。
哈塞特只說：「這些修正的數據本身就是確鑿的證據」，並補充指出「數據中出現了一連串模式，可能引起懷疑。」
他強調，這些修正是一個「具有歷史意義的異常值」，並稱它們引發了人們對數據的更廣泛的質疑。
此外，哈塞特否認了川普因就業數據不理想而「遷怒公佈者」的說法，指出川普「希望自己的人在勞工統計局」，暗示川普任命的新局長將使數據「更加透明且可靠」。
哈塞特進一步說明：「如果未來有重大變動與修訂，比如我們預計 9 月的就業數據可能仍會有大幅修正，我們希望了解原因，並期待有人給出解釋。」
哈塞特強調：「我們需要勞工統計局的新視角，一位能真正解決這些問題的人。」但他沒有透露白宮是否在解僱麥肯塔弗前，要求她說明數據修訂的原因。
此前，川普指控麥肯塔弗「捏造」就業數據，但未提供明確證據支持此說法。
對於這波數據下修，勞工統計局並未針對原因給予具體說明，僅在聲明中指出：「每月的修正源自於自上次發布以來收到來自企業與政府機構的補充報告，並依季節性因素重新計算所得。」
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