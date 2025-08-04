鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 19:10

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美國股市經過先前創下連續 6 個歷史新高後，上周卻見到連續 4 個交易日下挫，主因是數據顯示就業成長放緩、失業率上升，以及川普總統宣布對貿易夥伴加徵一系列關稅，造成標普 500 指數承壓。

大摩策略師：建議投資人在美股回調時買入(圖:shutterstock)

儘管市場波動，摩根士丹利策略師 Michael Wilson 仍建議投資者，逢低買入美國股票。他認為，雖然勞動力市場疲軟和關稅引發的通膨壓力，可能暫時延遲聯準會降息，但任何股市回調，都應被視為買入的良機。

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Wilson 在周一 (4 日) 的報告中指出，「滾動式復甦」已然開始，這在他的收益修正廣度分析中得到了印證。他預計，儘管聯準會目前仍維持利率不變，但隨著今年晚些時候通膨動能的消退以及勞動力市場的軟化，將會促成一個強勁的降息周期。

此外，Wilson 還指出，人工智慧 (AI) 的普及、美元走弱以及減稅政策將成為推動股市上漲的利好因素。

值得注意的是，Wilson 在 2024 年中期之前，一直是美國股市最看空的聲音之一。

與此同時，高盛集團策略師 David Kostin 表示，企業高管們迄今對其緩解關稅對利潤影響的能力表現出信心。他預計，儘管關稅對營收成長的壓力在下半年可能會增加，但超大型科技股的強勁獲利表現以及直至 2026 年的財政政策，將為股市提供支撐。