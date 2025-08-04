鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-04 06:00

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過去一周，全球貿易市場迎來一場劇變，美國川普政府的對等關稅在正式襲來，而除此以外，中美兩地還發生許多重大財經事件。

寬鬆與不確定性並存！中美兩地上周財經大事盤點 市場下一步怎麼走？（圖：Shutterstock）

中國央行上周五 (1 日) 召開 2025 年下半年工作會議，明確將「繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」列為首要任務。會議要求綜合運用多種工具維持流動性充裕，引導信貸合理成長，確保社會融資規模與貨幣供給量成長相匹配經濟成長目標，並強化利率政策執行與匯率預期管理。

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同日，中國財政部與稅務總局聯合發文，宣布自 8 月 8 日起對新發行的國債、地方政府債券及金融債券利息收入恢復徵收增值稅。政策明確存量債券利息收入仍享免稅優惠，金融機構同業業務亦不受影響。

分析人士指出，此舉主要針對新增債券市場，對個人投資人及銀行體系流動性衝擊有限，但可能影響保險等長期配置型機構的收益預期。

中國工信部等 8 部上周也印發《機械工業數位化轉型實施方案》(下稱《方案》)，提出至 2027 年建成不少於 200 家卓越級智慧工廠，推動智慧製造能力成熟度二級及以上企業佔比達 50%，並培育 200 個以上數位化解決方案場景。

《方案》聚焦於研發設計、生產製造全鏈條數位化，為機械工業智慧轉型劃定路線圖。此外，深圳市發改委發布低空經濟基建規劃，目標 2026 年前建成 1200 個起降點及 1000 條商業航線，配合國家發改委「因地制宜培育新質生產力」的部署，標誌著低空物流商業化進程加速。

在國際市場上，美國總統川普上周四 (7 月 31 日) 向 AZ、輝瑞等 17 家製藥巨頭施壓，要求 60 天內降低美國藥品價格，否則將採取強制措施，其提出的「最惠國價格」「海外收益回流」等四項核心條款引發產業震盪，製藥類股當天集體重挫，必治妥施貴寶、諾和諾德股價跌幅均超 4%，但市場普遍質疑政策落地可行性，認為藥廠可能透過遊說延緩執行。

經濟數據方面，美國勞工部公佈的 7 月非農業就業報告顯示，新增就業人數僅 7.3 萬人，大幅低於預期的 10.4 萬人，創去年 10 月以來新低。疲軟數據將聯準會 (Fed) 下月降息機率推高至 75%，市場對美國衰退擔憂再度升溫。

此外，中國證監會上周核准上海友升鋁業、雲漢芯城兩家企業 IPO 註冊，志高機械將於 8 月 5 日啟動新股申購。同時，上週逾 917 億元市值限售股解禁，潤澤科技、江波龍解禁規模居前，解禁市值均超百億元。

在市場流動性承壓背景下，香港交易所也下調股票最小價格變動單位措施於 8 月 4 日生效，旨在提升交易效率並降低摩擦成本。