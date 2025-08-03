不買俄油就降關稅？美國這招不好使 巴西、印度接連拒絕

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-03 18:14

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巴西總統首席特別顧問阿莫林周六（2 日）表示，堅決反對因貿易夥伴與其他國家的貿易往來而對其實施單方面經濟制裁，國家之間正常經貿往來不應受到政治干預。

近期美國加大對俄羅斯經濟施壓力度，並向巴西、印度等國提出減少乃至停止從俄羅斯進口石油的要求。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》報導，針對美國要求巴西停止進口俄羅斯石油，阿莫林當天說：「我國在任何情況下都反對經濟制裁，除非獲聯合國安理會授權。」

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近期美國加大對俄羅斯經濟施壓力度，並向巴西、印度等國提出減少乃至停止從俄羅斯進口石油的要求。美國國會議員日前在與巴西國會議員的會談中表示，若巴方削減從俄羅斯進口石油，美方可能會考慮下調目前對巴西商品徵收的 50% 關稅。

阿莫林表示，巴西不會為達成關稅協議而接受美國對其能源政策附加條件，反對將經濟手段用於地緣政治目的。

另據《紐約時報》周六報導，儘管美國總統川普威脅將對印度購買俄羅斯能源產品等行為祭出「懲罰」，印度表示，將繼續從俄羅斯進口石油。