鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-01 00:40

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綜合外媒報導，加拿大經濟在 6 月出現溫和成長，避免第二季步入萎縮，表現優於市場與加拿大央行 (BoC) 的預期，顯示外界對貿易戰衝擊的悲觀預測可能過度。

加拿大6月經濟微幅成長0.1% 第二季有望避開萎縮(圖：REUTERS/TPG)

加拿大統計局 (StatsCan) 周四 (31 日) 公布初步數據，6 月工業產值型國內生產毛額 (GDP) 月增 0.1%，扭轉 4 月與 5 月連續 0.1% 的月減，推動第二季經濟折合年率料成長 0.1%。該數據是基於產業數據推算，並可能在 8 月 29 日公布的最終支出法 GDP 數據發布後進行修正。

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此前，加拿大央行在本周預測第二季 GDP 將年減 1.5%，而經濟學家普遍預期第二季將萎縮 0.5%。渥太華中央合作社首席經濟學家 Charles St-Arnaud 指出：「數據證實了我們的看法，加拿大經濟已不再惡化。有效關稅水準低於先前擔憂，加上不確定性減弱，提振了企業與消費者信心，帶動部分支出回升。」

經濟韌性優於預期 通膨與降息預期受關注

報告指出，加拿大經濟在面對美加關稅爭端期間展現韌性，並支撐央行維持政策利率在 2.75% 不變。加拿大央行表示，儘管通膨仍偏高、貿易政策不確定性延續，但經濟已顯現支撐力，衝擊主要集中於對美貿易曝險較高的產業。央行預估第三季 GDP 將反彈至 1% 的成長。

市場觀察指出，加拿大統計局預測的第二季微幅成長恐削弱 9 月降息動能。不過，央行仍表示將觀察接下來兩份通膨報告與 7 月初步 GDP，以決定是否啟動進一步降息。加拿大第一季 GDP 曾因企業提前出貨至美國以避開關稅而成長 2.2%，但隨 3 月關稅生效，出口與工業產出承壓。

就業與零售數據回溫 第二季險避衰退

6 月經濟成長獲得勞動市場與消費數據支撐。勞動市場新增就業人數創下 6 個月新高，零售銷售強勁反彈，批發銷售也進一步上升。零售增長扭轉 5 月 1.2% 的跌幅，先前主要因汽車價格受關稅推升，導致新車與二手車銷售疲弱。

按產業來看，6 月零售與批發貿易的增長抵銷製造業疲軟。5 月製造業月增 0.7%，運輸與倉儲業月增 0.6%，房地產月增 0.3%，顯示房屋轉售市場活絡。相對地，礦業、採石與油氣開採在 5 月月減 1%，公共部門輸出也微減 0.2%。

BMO 首席經濟學家 Doug Porter 表示：「好消息是，加拿大經濟在貿易不確定性最嚴重的時期仍撐過來，損害程度低於先前預期。」不過，Desjardins 策略主管 Royce Mendes 警告，貿易政策與內部經濟逆風仍可能迫使央行在秋季重新啟動降息。