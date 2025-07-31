王毅見美中貿易全國委員會董事會代表團 稱中美要建立更多溝通渠道
鉅亨網編譯鍾詠翔
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周三（30 日）在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團，他表示，中美要建立更多溝通協商渠道，要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。
依據中國外交部發布的聲明，王毅說，當前世界處在一個動盪時代，中美關係既受到國際亂局影響，也在深刻影響全球大勢演變。
王毅稱，無論風雲如何變化，中國對美政策始終保持連續性和穩定性，中方將按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理和推進中美關係。
王毅提到，美國總統川普就任以來，習近平兩次同川普通話，就改善和發展中美關係達成重要共識。中方願同美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首的共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。
王毅表示，中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，樹立正確的戰略認知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。
王毅說，今年上半年中國經濟迎難而上，穩中向好。中國將擴大高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，期待美國企業繼續看好中國、投資中國，實現互利共贏、共同成長。
王毅稱，希望美國工商界做正確對華認知的解讀者、中美民間友好的播種者和中美互利共贏的踐行者，為中美關係發展作出新的積極貢獻。
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