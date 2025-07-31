王毅見美中貿易全國委員會董事會代表團 稱中美要建立更多溝通渠道

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-31 05:00

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周三（30 日）在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團，他表示，中美要建立更多溝通協商渠道，要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。

中國外交部長王毅周三在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（圖：中國外交部）

依據中國外交部發布的聲明，王毅說，當前世界處在一個動盪時代，中美關係既受到國際亂局影響，也在深刻影響全球大勢演變。

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王毅稱，無論風雲如何變化，中國對美政策始終保持連續性和穩定性，中方將按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理和推進中美關係。

王毅提到，美國總統川普就任以來，習近平兩次同川普通話，就改善和發展中美關係達成重要共識。中方願同美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首的共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

王毅表示，中美要建立更多溝通協商渠道，以客觀、理性、務實態度看待對方，樹立正確的戰略認知。要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

王毅說，今年上半年中國經濟迎難而上，穩中向好。中國將擴大高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，期待美國企業繼續看好中國、投資中國，實現互利共贏、共同成長。