CEA Industries股價暴漲逾540%！宣布打造全球最大幣安幣加密金庫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 16:30

‌



美股上市公司 CEA Industries (VAPE-US) 於週一（28 日）驚爆市場，股價收盤暴漲 548.85%，報 57.58 美元。

CEA Industries股價暴漲逾540%。(圖：Shutterstock)

這場暴漲的導火線，源自該公司宣布成功定價一筆高達 5 億美元的私募投資交易。該筆交易不僅超額認購，還進行了增量調整，旨在打造全球最大、公開交易的幣安幣 (BNB) 金庫公司。

‌



根據公告內容，此筆私募交易將為 CEA Industries 注入 4 億美元現金及 1 億美元加密貨幣收益。此外還有最多 7.5 億美元的潛在認股權證收益，為其後續擴張提供了強大資本支持。

該筆交易預計將於本週四（31 日）左右完成。交易完成後，公司將正式啟動 BNB 收購計畫。作為全球第四大加密貨幣，幣安幣（BNB） 市值超過 1,000 億美元。

CEA Industries 表示，此次建立加密金庫的目的在於打造具有長期戰略價值的數位資產基礎，進一步支援公司在去中心化金融（DeFi） 領域的營收拓展。

除了重倉 BNB，公司也將在風險控管機制下，涉足包括加密貨幣質押、借貸 等 DeFi 收益模式，藉此提高金庫資產的回報率與穩定性。

這項加密金庫策略，將由 CEA Industries 即將上任的執行長 David Namdar、投資長 Russell Read 及高層 Saad Naja 共同領導，並由著名投資機構 10X Capital 擔任資產管理人。

技術層面則由區塊鏈開發公司 YZiLabs 提供支援，確保策略執行與資產安全符合業界標準。