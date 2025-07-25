鉅亨網新聞中心 2025-07-25 15:20

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美國越來越多的州政府正透過立法行動，積極推動貴金屬的貨幣化，以期在聯邦政府債務不斷攀升之際，保護州財政免受美元購買力下降的影響。

美元購買力直直落 美國多州推動黃金白銀貨幣化。(圖:shutterstock)

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美國健全貨幣保護聯盟執行董事科爾特斯指出，今年迄今已有 10 個州制定了健全貨幣立法，另有 20 個州正在討論類似的法律。這股趨勢背後，是民眾對美元購買力持續下降的普遍擔憂。

聖路易斯聯邦儲備銀行數據顯示，過去十年美元購買力已下跌近 27%。在此背景下，將黃金和白銀視為貨幣金屬的呼聲日益高漲，這已不再令人感到意外。

目前，大多數州已取消了購買黃金和白銀的銷售稅，這項舉措獲得了廣泛的政治支持。佛蒙特州和新墨西哥州正在考慮立法，以徹底終止對黃金和白銀的銷售稅，目前僅剩緬因州和夏威夷州仍對實體貴金屬徵收銷售稅。

這些稅務改革的意義深遠，因為過去黃金和白銀曾面臨州政府購買稅、出售稅以及聯邦政府稅收的三重徵稅，嚴重阻礙了其作為貨幣的流通。透過稅改，各州正為一個真正的貴金屬貨幣市場的發展鋪平道路。

然而，各州在實施穩健貨幣政策的進程中，也面臨挑戰與機遇。愛達荷州在 2024 年通過了一項允許將部分州資金分配到實體黃金、白銀領域的法案，卻不幸遭到州長佈拉德 · 利特爾的否決。

諷刺的是，自該法案被否決以來，國際金價已上漲約 42%，而美元指數則下跌了約 5%，這為愛達荷州提供了一個警示案例。

與之形成鮮明對比的是猶他州，作為最早擁抱黃金的州之一，猶他州通過立法允許將州基金的 10% 投資於黃金，並在隨後的黃金牛市中獲利頗豐，成為一個成功的正面案例。

面對美元計價債務的巨大曝險，美國各州正在重新審視其資產負債表。科爾特斯強調，各州應考慮那些不僅有良好回報，且不存在交易對手風險的資產，如黃金和白銀。

各州這種漸進式的做法，為美國投資者和政界人士提供了調整和認識持有美國國債和美元以外貨幣資產價值的時間。僅僅是取消對黃金和白銀的銷售稅，就已在美國投資者中引發了新的關注。

美國健全貨幣保護聯盟主張將黃金和白銀視為貨幣，但其目標並非創造美元的競爭者。相反，他們認為貨幣持有者更傾向於那些能夠保值、中立且不會被用來在全球各地引發衝突的貨幣。