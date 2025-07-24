鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-24 16:50

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中東地區最大的數位交易市場——杜拜黃金和商品交易所（DGCX）公布最新數據，截至 6 月底，其合約交易量已突破 100 萬份，日均交易量較去年同期增長 30%，顯示全球黃金市場正迎來大量交易者。

中東加入搶購黃金潮 DGCX上半年日均交易量暴漲30%。(圖:shutterstock)

DGCX 報告指出，其現貨黃金合約交易量在今年上半年飆升近 200%。其中，符合伊斯蘭教義的黃金現貨合約（DGSG）表現尤為突出，上半年交易額增至 4,680 萬美元，較去年同期大增 2 倍。

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DGCX 董事長兼執行長 Ahmed Bin Sulayem 表示，這項亮眼的成績鞏固了 DGCX 作為中東地區金融基礎設施重要支柱的地位，並強調在日益複雜的全球市場環境下，市場對先進、安全、透明的對沖工具需求持續增長。

除了 DGCX 的強勁表現，杜拜多種商品交易中心（DMCC）也報告稱，2024 年流經杜拜的黃金數量預計將達到 1,290 億美元，較前一年增長 36%。這反映出近年來隨著亞洲投資者對黃金需求的旺盛，中東地區的黃金交易活動顯著回升。

儘管近期金價在高檔盤整，但分析師普遍預計，全球對黃金的強勁興趣將持續到 2025 年。黃金作為全球重要的貨幣資產和風險對沖工具的地位不斷鞏固，這將為金價提供堅實支撐。

值得注意的是，各國央行持續積極增持黃金儲備。截至今年 5 月，中國人民銀行已連續 9 個月購入黃金，前五個月累計購買 16.9 噸。此外，波蘭央行、土耳其央行和哈薩克央行也分別增加了可觀的黃金儲備。