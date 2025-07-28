土銀1年內標脫4戶吉美大安花園最高溢價0.18% 今標售最後2戶底價1.43億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-28 14:57

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隨房市穩健，土地銀行今 (28) 日至今年 8 月 14 日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」2 戶物件，每戶底價約 1.43 億元至 1.44 億元，坪數約 89 坪，皆有附屬車位，預計今年 8 月 14 日開標。

土銀1年內標脫4戶吉美大安花園 今標售最後2戶底價1.43億元。（鉅亨網資料照）

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建案件，截至 113 年底，土銀都更危老核准授信總額度突破 2,700 億元，居公股行庫之翹首。

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土銀不僅提供都更與危老融資，更運用自有土地參與都更，獲得分回物件，「吉美大安花園」即為近年指標性案件之一，土銀以自有土地參與都更分回 6 戶，近一年已標脫 4 戶，甚至出現多人搶標現象，標脫價格落在 1 億 3,529 萬元至 1 億 5,253 萬元，相較底價，溢價率約 0.01％至 0.18%，顯見蛋黃區房市仍有買氣支撐，呈現溫和穩健態勢。

本次土地銀行以「吉美大安花園」最後 2 戶再度公開標售，分別為該建案 82 號 7 樓及 7 樓之 1，房屋坪數分別為 89.3 坪、88.9 坪，總價依序為 1 億 4,376 萬元、1 億 4,314 萬元，車位單價皆為 350 萬元，不含車位每坪單價約 157 萬元。

土地銀行指出，「吉美大安花園」最大優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅 300 公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上 21 層、地下 4 層，採用 SRC 鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約 33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。