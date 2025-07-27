鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 13:10

‌



一家印度公司在去年 12 月向俄羅斯出口價值 140 萬美元、具軍事用途的爆炸化合物奧克托今（HMX）後，被指控可能違反美國對俄制裁，但該公司週六（27 日）回應強調，交易合法且僅供民用工業用途。

印度被控協助俄羅斯？出口軍用爆炸物奧克托今惹制裁疑雲。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，儘管美國威脅要對任何支持俄羅斯在烏克蘭戰爭中行動的實體實施制裁，印度 Ideal Detonators Private Limited 仍將奧克託今運送給了兩家俄羅斯爆炸物製造商。

‌



根據印度海關資料，其中一家接收公司為俄羅斯軍用爆炸物製造商 Promsintez。烏克蘭國家安全局（SBU）的一名官員表示，這家俄羅斯公司與軍方有聯繫，且烏克蘭曾在 4 月對 Promsintez 旗下的一家工廠發動了無人機襲擊。

對此，Ideal Detonators 透過電子郵件回覆《路透》表示，其運送的爆炸物並非軍用等級。他們稱，這批貨物將「用於工業活動，是一種民用爆炸物。」

不過，目前美國政府已將奧克託今列為「對俄羅斯戰爭非常重要」的戰略物質，並警告全球不得協助此類銷售行為。

然而，根據制裁律師分析，美國財政部擁有授權，可對任何向俄羅斯出售奧克託今或類似物質的實體實施制裁。

根據美國國防部技術資料中心（Defense Technical Information Center）資料，奧克托今廣泛應用於飛彈、魚雷彈頭、火箭引擎、爆裂彈體，以及軍事先進系統中的塑膠黏結炸藥中。