華為抄襲阿里巴巴AI模型？華為：是用我們晶片自己打造的！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 16:10

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華為旗下人工智慧（AI）研究部門「諾亞方舟實驗室」（Noah Ark Lab）於週六（6 日）發表聲明，嚴正否認其 Pangu Pro Moe AI 模型抄襲阿里巴巴 (09988-HK) 模型的指控，強調該 AI 模型為「自主開發與訓練」，並具備創新架構與技術特性。

華為被指控抄襲阿里巴巴AI模型。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，此爭議起源於匿名機構 HonestAGI 於週五（4 日）在程式碼分享平台 Github 發布英文技術報告，指出華為的 Pangu Pro Moe 模型與阿里巴巴 Qwen 2.5 14B 模型之間有「異常高度相關性」，隨即在中國科技媒體與 AI 領域引發廣泛關注與討論。

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報告聲稱，這種高相似度顯示華為模型可能是透過「升級改造」其他 AI 模型所生成，而非從零開始訓練的原創模型，並進一步指出這恐涉及著作權侵權、技術報告造假以及誇大訓練資源投入等問題。

對此，諾亞方舟實驗室強調，Pangu Pro Moe 並未基於任何他廠 AI 模型進行增量訓練，而是在架構設計與技術實現上展現出關鍵創新。

華為官方也表示，該 AI 模型是首個完全基於華為自研昇騰（Ascend）晶片打造的商用大型語言模型。