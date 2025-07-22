英國、法國等25國發表聯合聲明：加薩戰爭必須立即結束
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《法新社》報導，英國、法國等 25 個國家周一（21 日）發表聯合聲明，稱加薩戰爭必須立即結束。
英國政府周一宣布，英國、澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士發表了聯合聲明。
「加薩平民的苦難已達到前所未有的程度。以色列政府發放援助物資的模式很危險，讓不穩定加劇，剝奪加薩居民的人格尊嚴。」這些國家在聲明中說，譴責對那些尋求滿足自身最基本需求的民眾進行殺戮等行為。
聲明還提到：「我們敦促各方和國際社會團結一致，共同努力，促使通過立即無條件永久停火，結束這場可怕的衝突」。
據英國《衛報》等媒體報導，巴勒斯坦加薩地帶衛生部門 20 日宣布，以軍當天對援助物資分發點及援助車隊附近的民眾開火，至少 85 人死亡。
以軍 20 日說，以方起初向加薩地帶北部聚集的數千名巴勒斯坦人鳴槍警告，隨後為解除人群對以軍構成的威脅展開行動。以方承認這項行動造成人員傷亡。
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