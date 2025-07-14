以色列導彈擊中正在取水的加薩兒童！6死、17傷

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 05:50

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加薩當地官員表示，週日（13 日），至少有 8 名巴勒斯坦人（其中大多數是兒童）在加薩中部取水時，遭以色列空襲喪生，十幾人受傷。對此，以色列軍方則表示，是因為導彈故障。

以色列導彈擊中正在取水的加薩兒童！6名兒童死亡。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，以色列國防軍（IDF）表示，導彈原本鎖定一名伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝分子，但由於故障導致其「距離目標數十公尺」處墜落，誤中平民聚集區。

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IDF 在聲明中表示：「對任何對無關平民造成的傷害表示遺憾，」並強調此次事件正在接受調查。

艾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）急診醫師 Ahmed Abu Saifan 指出，該次攻擊擊中努賽拉特難民營（Nuseirat refugee camp）一處供水分配點，造成 6 名兒童死亡、17 人受傷。

由於燃料短缺導致海水淡化與污水處理設施停擺，加薩地區的用水危機日益嚴重，許多民眾只能提著塑膠水桶前往取水點汲水，增加了平民在戰區中移動時的風險。

《路透》引述巴勒斯坦媒體報導稱，同日稍晚，加薩一處市場再遭以色列空襲，造成 12 人死亡，包含知名醫療顧問 Ahmad Qandil。以色列軍方對此尚未做出回應。

加薩衛生部表示，自 2023 年 10 月以色列與哈瑪斯戰爭爆發以來，已有超過 58,000 人死亡，24 小時內增加的人數就多達 139 人。