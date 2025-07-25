陸汽車技術上半年大爆發！L3自駕技術+800V高壓快衝+固態電池三箭齊發
鉅亨網編譯陳韋廷
2025 年上半年，中國車市正經歷一場由科技驅動的深刻變革，從 L3 級自駕的艱難落地到 800V 高壓平台的普及，從半固態電池的量產突破到「AI 定義汽車」理念的實踐，這場變革遠不止於價格戰與銷量排名的更迭，而是關乎未來出行方式的重構。
在智慧駕駛領域，L3 級自駕技術成為產業分水嶺。賓士、BMW 等國際品牌已在北京高級別自駕示範區獲得 L3 上路許可，允許車主在特定高速路段實現「脫手脫眼」駕駛。
華為常務董事余承東也多次強調，華為 ADS 3.0 系統已具備「有條件 L3 能力」。雖然各車廠都對 L3 的開啟條件做出嚴格限制，但這項突破標誌著駕駛責任主體從「人」到「車」的歷史性轉變。
值得注意的是，城市 NOA 的通行效率與舒適度因此大幅提升，車輛在複雜路況下的表現更加成熟。
然而，事故責任認定、資料歸屬等法律倫理問題仍是橫亙在 L3 普及道路上的關鍵障礙。
至於 800V 高壓充電，這項技術正加速從高階市場滲透到主流市場。小鵬最新發表的 G7 全系標配全域 800V 高壓 SiC 碳化矽平台，比亞迪更將高壓平台升級至 1000V 電壓，並整合兆瓦閃充技術。 「充電 5 分鐘，續航 200 公里」的體驗正成為越來越多車主的日常。這項技術突破的背後，是國內企業在 8 吋碳化矽晶圓製程的重大突破，使相關模組成本降低近 40%。
但充電網路建設仍面臨挑戰，480kW 液冷超充樁的高昂成本和長回報週期，導致三四線城市及高速服務區存在「有車無樁」的尷尬局面。
此外，動力電池技術迎來革命性突破。寧德時代「凝聚態電池」已實現量產，並打算在 2027 年實現全固態電池小批量生產。比亞迪打算同期在量產車型上搭載固態電池，衛藍新能源與蔚來汽車的合作也取得實質進展，已與上海恩捷簽訂 2025-2030 年半固態及全固態電池電解質隔膜採購協議。
廣汽集團宣布初步打通全固態電池全流程製造工藝，預計 2026 年在昊鉑車型上裝車，長安汽車也打算在 2027 年前實現半固態 / 固態電池量產，業界則預估 2027-2030 年將是中國固態電池產業化的重要拐點，屆時中國可望從「追跑者」轉變為全球動力電池領域的「領跑者」。
在這場技術變革中，消費者的關注點已從單純的續航里程數位轉向技術體驗價值。他們開始用更嚴苛的標準檢視產品，像是充電速度是否夠快跟智慧系統是否真正實用。這種轉變倒逼車廠從硬體製造商轉型為技術方案提供者。
今年上半年的市場表現證明，未來的產業贏家將是能深刻理解用戶需求、掌握核心技術並建立強大生態的「技術先行者」。
目前，汽車產業正處於新舊秩序交替的關鍵時期。L3 自駕的法律架構尚待完善，800V 充電網路的涵蓋仍需時日，固態電池的量產流程還在優化，但可以確定的是，技術創新的步伐不會停歇，這場由科技驅動的價值重估將持續重塑中國車市，乃至全球汽車產業的競爭格局。
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