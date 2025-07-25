商業革命大爆發！大摩：AI技術正重塑3大傳統行業 採用企業在兩大領域表現明顯優於對手

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-25 12:40

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AI 技術正在全球掀起一場商業變革浪潮，根據摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 本月最新發布的 AI 採用者調查報告，AI 技術已開始為多個產業帶來實質回報，特別是在金融、房地產和消費領域表現尤為突出。這項基於 400 家應用生成式 AI 企業的專案調查揭示，AI 技術已從概念驗證階段邁入實際創收階段。

大摩：AI技術正重塑3大傳統行業 採用企業在兩大領域表現明顯優於對手（圖：Shutterstock）

金融業成為 AI 應用的最大受益者之一。調查數據顯示，今年以來，保險業者的 AI 採用率從 48% 飆升至 71%，金融服務公司的採用率也從 66% 成長到 73%。

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大摩在報告中指出，金融公司在成本和收入方面都顯示出最多的低成本機會，且正透過 AI 技術實現客戶服務自動化，並顯著提升風險管理和合規效率。值得注意的是，在獲利修正方面，採用 AI 技術的金融機構明顯領先於未採用者，這種差距預計將持續擴大。

消費零售領域見證了最顯著的變化。調查發現，近 30% 的耐用消費品和服飾企業加大了對 AI 技術的投入，整體採用率從 20% 躍升至 44%，以沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 為代表的零售巨頭正利用 AI 優化供應鏈管理，特別是在庫存控制方面取得顯著成效。

分析師指出，這些企業的營運效率在應用 AI 後明顯提升，成本結構也獲得改善。

房地產行業的 AI 轉型同樣引人注目。數據顯示，32% 的房地產投資信託基金 (REITs) 較年初大幅增加 AI 技術應用。大摩美國 REIT 研究主管 Ron Kamdem 分析指出，在公共 REIT 和商業房地產服務業的 52.5 萬個職位中，約 37% 的工作任務具備自動化潛力，租賃、物業管理和風險管理等領域透過 AI 技術實現了效率提升，其中房地產經紀和服務部門的自動化收益最為突出。

報告也揭示 AI 採用者與非採用者之間日益擴大的績效差距。採用 AI 技術的企業在股價表現和獲利修正方面均明顯領先，而受到 AI 技術衝擊的企業則面臨負面修正。

分析師表示，有明顯跡象顯示，AI 在企業中發揮非常重要的作用。隨著股市持續向好，具有高定價能力的 AI 採用者正引領市場漲勢。

展望未來，大摩預測，隨著 AI 技術不斷成熟，早期採用者將獲得更大的競爭優勢，特別是在當前全球經濟環境下，能有效利用 AI 優化營運、降低成本並創造新收入來源的企業，將在市場競爭中佔據更有利位置。