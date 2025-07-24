川普曾考慮「拆分輝達」？執行長黃仁勳成功說服他改變主意

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 13:26

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美國總統川普在華府 AI 高峰會上公開表示，他曾考慮對全球最具價值的科技公司輝達 (NVDA-US) 進行拆分，以期促進 AI 晶片市場競爭。然而，在了解輝達在產業中的絕對領先地位後，川普改變了主意，並轉而對其執行長黃仁勳大加讚賞。

川普曾考慮「拆分輝達」？執行長黃仁勳如何成功說服他(圖:shutterstock)

川普透露，他起初甚至不認識輝達這家「AI 晶片巨頭」，但在得知其市場占有率「高達 100%」後，曾想「拆分」它。他認為這能引入更多競爭。然而，顧問們告訴他，要拆分輝達「非常困難」，且即使集合全球頂尖人才，也「需要至少十年才能追上輝達」。

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川普因此意識到此舉可能適得其反，便打消了念頭。

川普隨後表示，「認識黃仁勳後，我明白了原因」。黃仁勳成功說服川普政府，允許輝達向中國銷售其 H20 AI 晶片。此舉為輝達開闢了新的重要收入來源。

儘管美國此前因國家安全顧慮而限制對中國晶片銷售，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 堅稱這些是「第四佳」的 AI 晶片，目的是讓中國開發者「沉迷於美國技術堆疊」。

川普公開讚揚黃仁勳「做得非常出色」，黃仁勳則以豎起大拇指回應，並在稍早的發言中稱讚川普的 AI 政策，表示「美國獨有的優勢，是其他國家無法比擬的，而這個優勢，就是川普總統」。

儘管拜登政府時期美國司法部曾對輝達進行反壟斷調查，但川普立場的轉變，預示著短期內輝達不太可能面臨反壟斷訴訟。輝達市值已突破 4 兆美元，成為首家達到此里程碑的上市公司。