鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 15:40

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據《紐約郵報》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 億萬富翁貝佐斯 (Jeff Bezos) 正權衡收購財經新聞網 CNBC 的可能性。貝佐斯已向商業夥伴表達興趣，希望在 CNBC 今年稍晚從 NBC 環球母公司 Comcast 分拆後進行收購。

貝佐斯媒體夢再起？傳有意收購CNBC(圖:shutterstock)

消息人士指出，CNBC 與貝佐斯的興趣「高度契合」，預期能作為其媒體投資組合中的一個可信的「中立聲音」。此舉與他先前經營《華盛頓郵報》的經驗形成對比。

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貝佐斯於 2013 年以 2.5 億美元收購《華盛頓郵報》，然而該報近年飽受虧損、裁員和員工抗議之苦。由於貝佐斯試圖將報導導向更中立、親資本主義，及要求聚焦「個人自由與自由市場」等議題，導致逾 30 萬讀者取消訂閱。

然而，收購 CNBC 面臨挑戰。Comcast 計畫於年底前將 CNBC 等有線電視資產分拆為公開上市公司 Versant。消息人士透露，Versant 預計發展 CNBC 而非出售。此外，分拆後兩年內，出售主要資產將產生重大稅務影響，Versant 不太可能冒此風險。