鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-24 15:30

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SK 海力士在公布創新高的財報後，概述了加快先進記憶體晶片產能投資的計畫，反映出人工智慧需求激增，以及其維持領先競爭對手的努力。

SK海力士Q2獲利創新高 加速投資AI先進晶片。(圖:shutterstock)

SK 海力士第二季的營業利益暴增 68%，超出預期。該公司表示，現在計劃主動加速包括高頻寬記憶體（HBM）在內的投資。

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隨著客戶在下半年推出新產品，記憶體的需求預計將持續增長。SK 海力士在聲明中指出，ChatGPT 的興起正在促使全球各國建立自己的 AI 基礎設施和數據主權。週四 (24 日) 在首爾盤前交易中，SK 海力士股價上漲 2%。

這一成果強化了 SK 海力士在高頻寬記憶體領域對三星電子的領先地位，高頻寬記憶體有助於輝達處理器開發人工智慧功能。

「創紀錄的表現是由 HBM 推動的，」市場研究機構 Counterpoint 的研究總監 MS Hwang 表示。「但這也凸顯出 SK 海力士在整體記憶體市場（包括 DRAM 與 NAND）中日益增長的領導地位。」該晶片製造商在第一季以營收計奪下全球 DRAM 市場第一名，目前正與三星競爭整體記憶體市場的領導地位，他補充道。

SK 海力士的營業利益達到 9.21 兆韓元（約 67 億美元），營收成長 35%，同樣創下單季新高，部分原因是 NAND 業務回溫。DRAM（動態隨機存取記憶體）是最常用於處理電腦與伺服器資料的一種記憶體，而 NAND 則是用來儲存資料的記憶體類型。

SK 海力士得益於三星延遲獲得其最先進產品 12 層 HBM3E 的輝達認證，這讓 SK 海力士在這一高利潤領域取得了異常長的領先時間。

如今，SK 海力士正加緊腳步以保持對財力更雄厚的三星的領先地位。有些投資人預期，這家從晶片橫跨到智慧型手機的公司，本月報告自 2023 年以來首度出現季度獲利下滑，可能已於夏季觸底。輝達正朝新一代記憶體晶片轉型，為三星提供了一個切入機會。

SK 海力士的股價自本月創下 2025 年高點以來下跌約 10%。高盛三年多來首度下調這家韓國晶片製造商的評級，理由是競爭對手可能蠶食其市占率。SK 海力士與三星合計掌握超過 80% 的 HBM 市場。

主要客戶輝達控制了 90% 以上構建 AI 系統所需晶片的市場，本月稍早成為全球首家市值突破 4 兆美元的上市公司。投資人預期該公司將恢復向中國銷售其 H20 AI 晶片，此舉也推升其股價，因為美國總統川普政府已撤回先前限制北京 AI 發展的措施。

對先進記憶體製造商而言，長期前景可能取決於是否能超越對輝達的依賴，因為該美國公司有動機分散供應商並壓低價格。

SK 海力士正尋求與 OpenAI 等企業加強關係，並透過建構 AI 基礎設施深化合作。OpenAI 執行奧特曼（Sam Altman）於 7 月 21 日在 X 平台發文表示，其公司預計在年底前部署 100 萬個圖形處理器（GPU），並試圖找出如何將規模擴大百倍的方法。