SK海力士股價噴漲逾7% 市值首度突破200兆韓元
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
隨著韓國股市週二 (24 日) 大幅上漲，記憶體晶片巨頭 SK 海力士的市值也首度突破 200 兆韓元（約 465 億美元）。
SK 海力士股價週二收報每股報 27.85 萬韓元，較前一天上漲 7.13%，推升市值達到 202.4 兆韓元，為韓國第二大上市公司，僅次於三星電子的 355.8 兆韓元。這是 SK 海力士的市值首次突破 200 兆韓元大關。
中東緊張局勢緩和後，投資人紛紛湧向半導體股，導致股市大漲。在美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火以結束衝突後，反彈趨勢增強。
韓國綜合股票指數（KOSPI）週二強漲近 3%，報 3103.64 點，創下四年新高，同時也是該指數 3 年 9 個月以來首次突破 3100 點關卡。
SK 海力士憑藉在高階高頻寬記憶體（HBM）市場的領先地位，股價持續上升。該公司計劃從今年下半年開始大量生產第 6 代 HBM4 晶片。
分析師預計，受益於 HBM 方面的技術優勢，以及與輝達 (NVDA-US) 和台積電 (2330-TW) 等主要合作夥伴的密切關係的支撐，該公司的樂觀漲勢將持續下去。
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