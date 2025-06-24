鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 15:44

‌



隨著韓國股市週二 (24 日) 大幅上漲，記憶體晶片巨頭 SK 海力士的市值也首度突破 200 兆韓元（約 465 億美元）。

SK海力士股價噴漲逾7% 市值首度突破200兆韓元。(圖:shutterstock)

SK 海力士股價週二收報每股報 27.85 萬韓元，較前一天上漲 7.13%，推升市值達到 202.4 兆韓元，為韓國第二大上市公司，僅次於三星電子的 355.8 兆韓元。這是 SK 海力士的市值首次突破 200 兆韓元大關。

‌



中東緊張局勢緩和後，投資人紛紛湧向半導體股，導致股市大漲。在美國總統川普宣布以色列和伊朗同意停火以結束衝突後，反彈趨勢增強。

韓國綜合股票指數（KOSPI）週二強漲近 3%，報 3103.64 點，創下四年新高，同時也是該指數 3 年 9 個月以來首次突破 3100 點關卡。