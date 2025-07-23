中國商務部宣布：何立峰7/27赴瑞典舉行美中經貿會談
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國商務部新聞發言人周三（23 日）宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰將於 7 月 27 日至 30 日赴瑞典與美方舉行經貿會談。
中國商務部新聞發言人表示，中美雙方將按照兩國元首 6 月 5 日通話共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，繼續就彼此關心的經貿問題展開磋商。
美國財政部長貝森特周二表示，下周他將在瑞典首都斯德哥爾摩與中國官員見面，屆時可能會敲定延長中國關稅期限。
美中雙方在 5 月中旬曾達成協議，暫時互相停止大部分高額關稅 90 天，以繼續展開貿易談判。這項暫停措施預定 8 月 12 日到期。
貝森特說：「現在我方與中國的貿易關係處於非常好的狀態。」
貝森特說，希望這次會談能觸及其他潛在共識領域，包括要求北京改善製造業過剩的問題，專注於建立一個以消費為主導的經濟。
美方也希望討論中國採購俄羅斯與伊朗石油的問題，以及中國在烏克蘭戰爭中扮演的協助角色。
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