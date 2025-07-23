鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-23 11:00

‌



美國航太領域正面臨一場前所未有的壟斷危機，馬斯克旗下的 SpaceX 公司已成長為令政府既依賴又忌憚的「航太怪獸」。最新消息顯示，白宮正試圖透過行政手段降低對 SpaceX 的依賴，但現實情況顯示，在可預見的未來，美國政府仍難以擺脫這家民營航太巨頭的掌控。

川普束手無策！馬斯克的太空帝國：為何美國政府對他既恨又害怕？（圖：Shutterstock）

SpaceX 的市場主導地位已滲透到美國航太的各個關鍵領域。在國家安全發射任務方面，SpaceX 承擔近 40% 的發射任務，在國際太空站 (IIS) 補給和載人航太領域，NASA 幾乎完全依賴其「飛龍」系統，在商業發射市場，SpaceX 更佔據全球過半份額。 2023 年 SpaceX 完成近百次發射，2024 年發射頻率持續攀升，這種壓倒性的市場表現讓傳統航太巨頭相形見絀。

‌



SpaceX 的壟斷地位源自於其革命性的技術創新和商業模式。透過「獵鷹 9」火箭的重複使用技術，該公司將發射成本降至傳統價格的幾分之一。更關鍵的是，SpaceX 實現技術能力與商業模式的完美結合，火箭回收技術穩定可靠，重複使用週期短，發射頻次高。這種「高頻低價」的運作模式徹底顛覆航太工業的遊戲規則。即將投入使用的「星艦」系統更可能進一步壓低發射成本，鞏固其市場優勢。

相較之下，美國傳統航太企業顯得步履維艱。聯合發射聯盟 (ULA) 作為波音和洛克希德馬丁的合資企業，曾是國家安全發射的「御用供應商」，但其新一代「火神」火箭進展緩慢，去年的第二次發射仍出現助推器異常。

更諷刺的是，ULA 不得不從競爭對手藍色起源購買 BE-4 發動機，而後者自身的「新格倫」火箭在今年初首飛時回收失敗，新興企業如火箭實驗室、螢火蟲航太等則尚未具備承擔重大任務的能力。

這一現實讓美國政府陷入兩難。一方面，五角大廈和 NASA 越來越擔憂對單一供應商的過度依賴。白宮內部討論文件顯示，官員擔心馬斯克恐利用壟斷地位隨意抬價或中斷服務。為此，美國太空軍在 NSSL 第 3 階段招標中專門設置兩個通道，試圖扶持更多競爭者，但現實是，這些措施收效甚微，新玩家短期內無法滿足高可靠性、高負載的發射需求。

專家指出，更深層的矛盾在於 SpaceX 的成功恰恰源自於美國政府長期奉行的「小政府、大市場」政策。當傳統航太企業因官僚主義和效率低下而陷入困境時，SpaceX 憑藉市場化運作和技術創新脫穎而出。如今，這種成功反而成為政府的「緊箍咒」，既無法透過行政手段限制其發展，又難以培育出旗鼓相當的競爭對手。

分析師指出，SpaceX 已形成強大的規模經濟，發射次數越多，成本越低，價格優勢越明顯。這種良性循環對 SpaceX 而言，惡性循環對競爭對手而言的市場機制，讓其他企業更難追趕。即使馬斯克近期因政治立場引發爭議，美國政府仍不得不繼續與其合作，因為沒有替代方案。

值得關注的是，SpaceX 的壟斷不僅體現在發射市場，也延伸到衛星網路領域。「星鏈」系統的快速部署進一步鞏固了其產業地位，使 SpaceX 成為少數能提供「端到端」太空服務的企業。這種全產業鏈優勢讓競爭對手更難打破其主導地位。

業內專家警告，這種過度依賴單一企業的局面恐帶來系統性風險。若 SpaceX 因戰略失誤或資金問題而波動，美國航太體系可能面臨連鎖反應，但目前看來，美國政府似乎別無選擇，繼續依賴 SpaceX 可能帶來戰略被動，但沒有 SpaceX 可能導致航太活動停滯。