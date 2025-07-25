鉅亨網新聞中心 2025-07-25 17:10

‌



SpaceX 旗下的 Starlink（星鏈）衛星網路服務遭遇了大規模中斷，導致全球超過 6 萬名用戶的網路連線受影響，範圍涵蓋美國、歐洲、非洲、亞洲及澳洲等多個國家和地區。這次長達 2 小時 15 分鐘的中斷，是 Starlink 成為主要通訊服務供應商以來持續時間最長的一次，引發了市場對其服務長期穩定性的擔憂。

星鏈全球斷線逾2小時 逾6萬人受影響 穩定性受質疑。(圖:shutterstock)

據 Down Detector 網站的報告，許多用戶將此次中斷描述為「全面故障」。Kentik 網路分析總監 Doug Madory 指出，這次事件的持續時間之久，前所未有。

‌



此次中斷不僅影響了用戶體驗，也再次凸顯了 Starlink 服務面臨的潛在挑戰。此前，美國太空總署（NASA）曾在一項研究中警告，太陽活動引發的地磁風暴可能導致地球高層大氣升溫並增加阻力，進而加速近地軌道上的星鏈衛星墜落，威脅其快速擴張的網路穩定性。

作為 SpaceX 的王牌業務之一，Starlink 已為全球 130 多個國家和地區提供行動寬頻網路服務，並計劃發射超過 12,000 顆衛星，以進一步提升其全球高速網路的覆蓋和性能。然而，這次網路中斷，加上今年稍早馬斯克透露其社群平台 X 曾遭受大型網路攻擊，接連不斷的技術問題讓外界對馬斯克日益壯大的數位帝國背後的網路安全基礎設施產生質疑。

部分客戶對 Starlink 的服務穩定性表達了強烈不滿。有評論指出，Starlink 在關鍵時刻的中斷，暴露出其作為國防承包商的潛在缺陷，並警示國家將關鍵基礎設施建設過度依賴私營技術可能帶來的廣泛影響。